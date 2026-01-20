Куда ИП на УСН сдавать 6-НДФЛ, если деятельность ведется в другом регионе

ИП на УСН зарегистрирован в одном регионе и арендует помещение у физлица в другом регионе для ведения деятельности. Этот ИП является налоговым агентом в отношении арендодателя, с арендной платы удерживает НДФЛ и выплачивает арендную плату за минусом налога.

В какую налоговую сдавать отчет 6-НДФЛ: по месту своей регистрации или по месту арендованного помещения, где ведется деятельность, спросили в чате ФНС.

ИП представляют отчетность 6-НДФЛ по месту своего учета (кроме ИП на патенте), ответили налоговики.