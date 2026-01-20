Центробанк начал публиковать первые некредитные рейтинги акций российских компаний

Рейтинг акциям российских эмитентов выставляется в виде звездочек по шкале от одной до пяти. Это поможет инвесторам принимать решение при покупке ценных бумаг.

Завершился пилотный проект по присвоению некредитных рейтингов обыкновенным акциям российских эмитентов. Показатели помогут ориентироваться розничным и институциональным инвесторам при принятии решений о вложениях.

«В 2026 году Банк России планирует включить в регулирование использование таких рейтингов на финансовом рынке», — сказано на сайте Центробанка.

Рейтинг показывается в виде звездочек по шкале от одной до пяти. Эксперты сравнивают текущую и справедливую стоимость акций, предельные показатели говорят или о переоценке рынком, или о недооценке, что может служить сигналом покупать ценные бумаги.

Первые оценки получили эмитенты из программы создания акционерной стоимости от двух кредитных рейтинговых агентств – «Национальные Кредитные Рейтинги» и «Национальное Рейтинговое Агентство».

Некредитный рейтинг представляет собой экспертное мнение агентства о справедливой стоимости организаций с учетом раскрытия информации, защиты прав акционеров, качества корпоративного управления и инвестиционной привлекательности.