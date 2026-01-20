Центробанк начал публиковать первые некредитные рейтинги акций российских компаний
Завершился пилотный проект по присвоению некредитных рейтингов обыкновенным акциям российских эмитентов. Показатели помогут ориентироваться розничным и институциональным инвесторам при принятии решений о вложениях.
«В 2026 году Банк России планирует включить в регулирование использование таких рейтингов на финансовом рынке», — сказано на сайте Центробанка.
Рейтинг показывается в виде звездочек по шкале от одной до пяти. Эксперты сравнивают текущую и справедливую стоимость акций, предельные показатели говорят или о переоценке рынком, или о недооценке, что может служить сигналом покупать ценные бумаги.
Первые оценки получили эмитенты из программы создания акционерной стоимости от двух кредитных рейтинговых агентств – «Национальные Кредитные Рейтинги» и «Национальное Рейтинговое Агентство».
Некредитный рейтинг представляет собой экспертное мнение агентства о справедливой стоимости организаций с учетом раскрытия информации, защиты прав акционеров, качества корпоративного управления и инвестиционной привлекательности.
