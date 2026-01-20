Что будет с налогом на прибыль при присоединении, если по основному средству применяли инвестиционный вычет

Налог на прибыль при присоединении придется восстановить и уплатить вместе с пенями.

В письме от 27.10.2025 № 03-03-06/1/103674 Минфин разъяснил порядок восстановления налога на прибыль при выбытии в результате реорганизации в форме присоединения объекта ОС, к которому применен инвестиционный налоговый вычет.

Законами субъектов РФ налог на прибыль может уменьшаться на ИНВ в порядке и на условиях, которые установлены ст. 286.1 НК,

Согласно абз. 1 п. 4 ст. 286.1 НК, ИНВ применяется к объектам основных средств по месту нахождения организации или ее обособленных подразделений, к которым относятся указанные объекты.

Но при реализации или ином выбытии указанных объектов ОС (за исключением ликвидации), в отношении которых налогоплательщик использовали право на применение ИНВ, до истечения срока их полезного использования, сумма налога на прибыль, не уплаченная в связи с применением ИНВ подлежит восстановлению и уплате в бюджет с уплатой пеней, указал Минфин.

Пени начислят со дня, следующего за установленным ст. 287 НК днем уплаты налога (п. 12 ст. 286.1 НК).

Таким образом, при выбытии объекта ОС в результате реорганизации в форме присоединения налогоплательщика к другому юрлицу до истечения срока полезного использования объекта, не уплаченную сумму налога на прибыль придется восстановить и доплатить вместе с пенями.

