Можно ли учесть в январе на АУСН расходы за декабрь на ПСН

При переходе с других спецрежимов на АУСН расходы на других спецрежимах не учитываются.

ИП на доходно-расходном АУСН оплатит в январе 2026 счета по услугам за телефонию и интернет за декабрь 2025 года.

Войдут ли эти затраты в расходы в январе, если в декабре был патент, спросили в чате ФНС.

«Нет, т.к. ч. 4 ст. 16 Федерального закона от 25.02.2022 №17-ФЗ установлено, что при переходе налогоплательщика с иных режимов налогообложения на специальный налоговый режим расходы, относящиеся к периодам, в которых применялись иные режимы налогообложения, при исчислении налоговой базы по специальному налоговому режиму не учитываются», — ответили налоговики.

То есть учесть в налоговой базе по автоУСН в январе 2026 году расходы, относящиеся к декабрю 2025 года, когда применяли ПСН, не получится.

