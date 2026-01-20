Объем наличных денег в России вырос в 1,5 раза за пять лет

В дни пиковой нагрузки ЦБ выпускает в обращение столько наличных денег, сколько не выпускает за целый год

Объем наличных денег в обращении в России по итогам 2025 года достиг 19,7 трлн рублей. Он вырос за пять лет на 46,4% — почти в 1,5 раза, сообщил ЦБ в материале об основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2026-2030 годы.

«С начала 2021 года объем наличных денег в обращении увеличился на 46,4% и на первое января 2026 года достиг 19,7 триллиона рублей», — говорится в сообщении регулятора.

В течение этих пяти лет геополитические изменения оказывали заметное влияние на страну, сказано в тексте.

«Периодически наблюдались всплески спроса на наличные деньги, особенно ярко они проявились в 2022 году. В дни пиковой нагрузки Банк России выпускал в обращение столько наличных денег, сколько обычно не выпускает за целый год», — добавил Центробанк.

В ближайшие пять лет изменение объема наличных денег в обращении может происходить по разным сценариям, в зависимости от темпов роста российской экономики и сбалансированности развития платежной среды.

Так, согласно наиболее вероятному базовому сценарию, к 2031 году объем наличных денег в обращении составит 23,9 трлн рублей.