🤖 Депутаты предлагают предупреждать, что звонит робот

Заказчиков массовых вызовов или операторов связи обяжут сообщать о том, что разговор ведет голосовой робот.

Депутаты от фракции «Справедливая Россия» подготовили законопроект, обязующий обязательно предупреждать абонентов при массовых звонках, что разговор ведется с использованием робота.

Изменения предлагается внести в закон о связи. Обязанность могут установить для заказчиков массовых вызовов или операторов связи. Они будут сообщать абонентам в течение пяти минут с начала разговора о том, что разговор ведет голосовой робот.

В последние годы наблюдается значительный рост применения автоматизированных технологий в массовых телефонных звонках, включая маркетинговые кампании, опросы и информирование. Но без обязательного уведомления об автоматизированном характере таких звонков это приводит к снижению доверия людей к телефонным коммуникациям, говорится в пояснительной записке.

Предложенные нормы позволят минимизировать случаи телефонного мошенничества, повысить цифровую грамотность населения и обеспечить баланс интересов абонентов, операторов связи и заказчиков услуг, уверены авторы инициативы.