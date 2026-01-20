Названы самые востребованные профессии на 2026 год
Самыми востребованными специалистами в 2026 году будут сварщики.
Такие результаты получили в ходе исследования сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор».
«65% процентов опрошенных работодателей считают, что самыми дефицитными в 2026 году будут рабочие специальности, такие как сварщики или электрики. Вторую строчку занимают инженеры и технические специалисты (45%), третью — врачи (35%)», — сказано в сообщении.
Кроме того, ожидается высокий спрос на IT-специалистов (30%), учителей (28%) и работников в сфере продаж (27%). Доставщики, продавцы, официанты и кассиры востребованы у 22% респондентов.
8% опрошенных предпринимателей назвали сельскохозяйственные направления еще 6% ищут юристов, бухгалтеров и кадровиков — 6%.
Маркетологов, PR-специалистов и рекламистов назвали 5%, логистов — 4%, говорится в результатах исследования.
Опрошенные представители бизнеса рассказали, как собираются привлекать новых сотрудников:
51% работодателей планируют сосредоточиться на развитии собственного бренда;
34% планируют развивать корпоративную культуру;
34% готовы повысить уровень зарплаты в вакансиях;
22% предложат расширенный соцпакет;
14% — обновляют офисное пространство и инфраструктуру.
Подробнее о том, как нанимать работников и составлять трудовой, расскажем на онлайн-курсе «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С». Вы научитесь вести трудовые книжки, начислять премии, предоставлять отгулы и работать с персданными.
Цена со скидкой 74%: 4 900 ₽ вместо 18 990 ₽. Осталось 3 курса по этой цене.
Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».
Ну что, коллеги, готовим шампанское - УСН больше не "упрощенка". Снижение лимита до 10 миллионов - это даже не шаг назад, это прыжок в прошлое. Вести НДС при таких оборотах - абсурд. Придется каждому ИП держать бухгалтера, иначе запутается в декларац