Кадры

Названы самые востребованные профессии на 2026 год

В России будут дефицитными профессии сварщика, электрика, инженера и врача.

Самыми востребованными специалистами в 2026 году будут сварщики.

Такие результаты получили в ходе исследования сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор».

«65% процентов опрошенных работодателей считают, что самыми дефицитными в 2026 году будут рабочие специальности, такие как сварщики или электрики. Вторую строчку занимают инженеры и технические специалисты (45%), третью — врачи (35%)», — сказано в сообщении.

Кроме того, ожидается высокий спрос на IT-специалистов (30%), учителей (28%) и работников в сфере продаж (27%). Доставщики, продавцы, официанты и кассиры востребованы у 22% респондентов.

8% опрошенных предпринимателей назвали сельскохозяйственные направления еще 6% ищут юристов, бухгалтеров и кадровиков — 6%.

Маркетологов, PR-специалистов и рекламистов назвали 5%, логистов — 4%, говорится в результатах исследования.

Опрошенные представители бизнеса рассказали, как собираются привлекать новых сотрудников:

  • 51% работодателей планируют сосредоточиться на развитии собственного бренда;

  • 34% планируют развивать корпоративную культуру;

  • 34% готовы повысить уровень зарплаты в вакансиях;

  • 22% предложат расширенный соцпакет;

  • 14% — обновляют офисное пространство и инфраструктуру.

Автор

Коммерческая тайна
3
Константин Жданов

