Центробанк запретит распространение похожих на деньги предметов

Чтобы мошенники не обманывали пенсионеров в наличных расчетах, регулятор собирается запретить изготовление и продажу товаров, похожих на банкноты.

В основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2026-2030 годы Центробанк поставил цель запретить изготовление и продажу предметов, которые имитируют банкноты и монеты.

«Проводится работа по установлению запрета на изготовление и сбыт предметов, имеющих сходство с банкнотами и монетами Банка России, в том числе по геометрическим размерам, и административной ответственности за указанные деяния», — сказано в документе.

Изделия, которые похожи на деньги, активно продаются в торговых сетях, на маркетплейсах и через объявления в интернете. Зачастую такие предметы используют для обмана пенсионеров.

С 2026 по 2028 годы Банк России также собирается разработать и выпустить новые модернизированные банкноты 500, 50 и 10 рублей. Они будут в новом дизайне и с улучшенными защитными характеристиками.