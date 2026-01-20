Программы лояльности банков и маркетплейсов проанализируют

По итогам анализа составят список недобросовестных практик и придумают меры для устранения дисбалансов.

Минэкономразвития и другие ведомства в срок до 1 марта 2026 года проведут анализ программ лояльности и принципов предоставления скидок внутри экосистем банков, магазинов и маркетплейсов.

Такое предложение в письме к президенту РФ направил замглавы администрации президента, руководитель межведомственной рабочей группы по развитию экосистем цифровой экономики и цифровых платформ Максим Орешкин.

«Минэкономразвития совместно с Банком России, Минпромторгом, ФАС, Роспотребнадзором, иными интересованными ведомствами при участии кредитных организаций, торговых сетей, цифровых платформ и отраслевых ассоциаций провести анализ практик дифференцированного предоставления доступа к системам скидок, программам лояльности, способам оплаты и иным преимуществам внутри экосистем, применяемых при продаже товаров (оказании услуг) всеми сторонами: кредитными организациями, цифровыми платформами и торговыми сетями», — говорится в письме.

По данным ТАСС, Путин уже поставил резолюцию «согласен».

По итогам анализа хотят сформировать перечень недобросовестных практик и определить решения для устранения дисбалансов при ведении хозяйственной деятельности.

В декабре на встрече с бизнесом президент РФ призвал к справедливому решению спора между маркетплейсами и банками.

Ранее банки направили председателю Госдумы письмо с предложением запретить маркетплейсам прямые скидки для покупателей и косвенные формы финансирования, в том числе бонусные программы.

А глава Wildberries & Russ Татьяна Ким в ответ на это направила обращение в ЦБ, правительство и Федеральное собрание, где заявила, что у банков есть свои торговые платформы. И на самом деле банками движет «желание снизить собственные затраты на кешбэки и бонусы, сохранить комиссионные доходы и избавиться от конкурентов»

Ozon предупредил, что предложение банков станет причиной повышения цен для 85 млн покупателей платформ.

