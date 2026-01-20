Уполномоченный банк разметит поступления на счет предпринимателя, если есть данные

Деньги по договору займа банк разметит как «неналоговую базу», если у него достаточно данных для этого.

ИП использует автоУСН, и ему на расчетный счет поступают деньги с назначением платежа «по договору займа от юридического лица».

Должен ли уполномоченный банк при передаче информации в налоговый орган не отражать эту сумму в качестве дохода ИП, спросили в чате ФНС.

Если у банка достаточно данных для полной и правильной разметки, то сумму поступившего займа банк разметит как «неналоговая база», пояснили налоговики.