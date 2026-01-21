Требования к земельным участкам уточнят в 2026 году

В границы уже созданной территории садоводства (СНТ) можно будет включить участки лиц не из товарищества.

В 2026 году уточнят требования к земельным участкам, включаемым в границы территории садоводства.

Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на документ кабмина.

Изменения готовит Росреестр. Поправки внесут в закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд.

Так, планируют уточнить требования к земельным участкам, которые включаются в границы территории садоводства. Сейчас в них запрещено включать участки, принадлежащие лицам — не учредителям товарищества, кроме участков в государственной или муниципальной собственности.

Новый проект предусматривает, что в границы создаваемой территории садоводства нельзя будет включать земельные участки тех, кто не является учредителем. Но в границы уже созданной территории эти участки могут быть включены с согласия таких лиц.

Также поправки уточнят вопросы возникновения права общей долевой собственности на имущество общего пользования СНТ. Это вся земля на территории СНТ (кроме непосредственно садовых участков собственников). Например — дороги, спортплощадки, скверы, места для мусора, инженерные коммуникации.

Сейчас по закону общее имущество СНТ должно находиться в общей долевой собственности владельцев садовых участков. Для ее оформления проводят общее собрание членов товарищества, чтобы пропорционально рассчитать доли и затем оформить в Росреестре право на имущество общего пользования.

Эту процедуру хотят упростить: право собственности на общее имущество СНТ будет возникать с момента его постановки на государственный кадастровый учет в Росреестре.