Бизнес-планирование

Эксперт научит бухгалтеров контролировать денежные потоки

Сегодня любой бизнес нуждается в планировании, чтобы заранее понимать, хватит ли средств на выплату зарплаты, уплату налогов и развитие компании.

Бухгалтерские данные — это не только основа отчетности, но и важный источник для финансового планирования.

На бесплатном вебинаре «Финансовое планирование для бухгалтера: ключевые таблицы и рабочие инструменты» расскажем об основных инструментах финансового планирования, которые можно внедрить сразу — без управленческого образования и без внедрения сложных ERP-систем. Он состоится уже завтра — 22 января в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

  1. Ключевые таблицы финансового плана:

    • ДДС (движение денежных средств) — планирование поступлений и выплат с разбивкой по дням и неделям.

    • План налогов и взносов — график обязательных платежей с учетом отсрочек и льгот.

    • Бюджет доходов и расходов (БДР) — упрощенный расчет прибыльности по статьям.

    • Практические рекомендации по связке с банковскими выписками и 1С.

  2. Сценарное планирование без сложных расчетов.

  3. Показатели, важные для руководителей.

  4. Инструменты: от Excel до 1С.

  5. Как показать финансы руководителю.

Спикер — Максим Иванов, партнер юридической компании Kaminskiy, Stepanov & Partners, финансист с 16-летним стажем; выстроил финансовую модель в 68 средних и крупных бизнесах, снизил банковские и финансовые риски в 152 компаниях.

Ждем вас на вебинаре 22 января в 11:00 мск!

Автор

