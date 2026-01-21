Эксперт научит бухгалтеров контролировать денежные потоки
Бухгалтерские данные — это не только основа отчетности, но и важный источник для финансового планирования.
На бесплатном вебинаре «Финансовое планирование для бухгалтера: ключевые таблицы и рабочие инструменты» расскажем об основных инструментах финансового планирования, которые можно внедрить сразу — без управленческого образования и без внедрения сложных ERP-систем. Он состоится уже завтра — 22 января в 11:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
Ключевые таблицы финансового плана:
ДДС (движение денежных средств) — планирование поступлений и выплат с разбивкой по дням и неделям.
План налогов и взносов — график обязательных платежей с учетом отсрочек и льгот.
Бюджет доходов и расходов (БДР) — упрощенный расчет прибыльности по статьям.
Практические рекомендации по связке с банковскими выписками и 1С.
Сценарное планирование без сложных расчетов.
Показатели, важные для руководителей.
Инструменты: от Excel до 1С.
Как показать финансы руководителю.
Спикер — Максим Иванов, партнер юридической компании Kaminskiy, Stepanov & Partners, финансист с 16-летним стажем; выстроил финансовую модель в 68 средних и крупных бизнесах, снизил банковские и финансовые риски в 152 компаниях.
Ждем вас на вебинаре 22 января в 11:00 мск!
