❔ Примут ли в расходы АУСН оплату за товар, купленный на другом налоговом режиме

ИП в 2025 году работал на патенте, с 2026 года перешел на АУСН «доходы минус расходы». За товар, купленный, но не проданный в декабре, будет рассчитываться в январе. Примут ли эти расходы в вычет, спросил ИП в чате ФНС.

«Ч. 4 ст. 16 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ установлено, что при переходе налогоплательщика с иных режимов налогообложения на АУСН расходы, относящиеся к периодам, в которых применялись иные режимы налогообложения, при исчислении налоговой базы по специальному налоговому режиму не учитываются», — ответили налоговики.

Поэтому налогоплательщик не может учесть на автоУСН в январе 2026-го расходы, относящиеся к декабрю 2025, в котором применялся иной режим налогообложения. В том числе ПСН.