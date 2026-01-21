К 2030 году Россия увеличит неэнергетический экспорт на 67%

В 2025 году за счет промышленной продукции несырьевой неэнергетический экспорт уже вырос на 10%.

20 января 2026 года премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии о развитии внешнеэкономической деятельности заявил о планах к 2030 году нарастить несырьевой неэнергетический экспорт на 67%.

Этого планируют добиться за счет расширения поставок промышленной продукции и товаров агропромышленного комплекса (АПК).

«При этом на дружественные страны должно приходиться не менее 80% общего объема», — сказал Мишустин.

За 10 месяцев 2025 года несырьевой экспорт вырос почти на 10% за счет промышленной продукции. В основном это машиностроение, химическая индустрия и металлургия. В денежном выражении объем превысил 10 трлн рублей.

Кроме того, продолжается переход внешней торговли на расчеты в национальных валютах. Доля таких платежей за 10 месяцев 2025 года достигла 85%, свыше половины операций приходится на рубли.

