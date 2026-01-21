Когда при вступлении в наследство в 2026 году нужно платить налог

НДФЛ при получении наследства не платят, но есть исключение – выплаты наследникам за использование авторских прав и изобретений.

Получение имущества по наследству в 2026 году, как правило, не влечет уплаты НДФЛ, напомнил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Но есть исключение: выплаты наследникам за использование авторских прав и изобретений.

Расходы наследников обычно связаны с оформлением наследственных прав у нотариуса: основной обязательный платеж – госпошлина за выдачу свидетельства о праве на наследство, пояснил депутат.

«Для детей (включая усыновленных), супруга, родителей, полнородных братьев и сестер наследодателя она составляет 0,3% стоимости наследуемого имущества, максимум 100 000 рублей. Для остальных наследников – 0,6%, максимум 1 000 000 рублей. Базой служит стоимость на дату открытия наследства, для расчета можно представить кадастровую или рыночную оценку. Если представлены разные оценки, для пошлины берут наименьшую», — рассказал Гаврилов.

Если наследник проживал с наследодателем на день смерти и дальше живет в унаследованном жилом помещении – пошлина по этой недвижимости не взимается.

Полное освобождение действует для несовершеннолетних наследников и лиц под опекой из-за психического расстройства. Инвалиды I и II группы уплачивают 50% пошлины.

Но у наследника появятся имущественные налоги: налог на имущество физлиц и земельный налог по унаследованным объектам. Их рассчитывают со дня открытия наследства, а регистрация права в ЕГРН роли не играет, подчеркнул депутат.

Если наследство продается, важен срок владения: минимальный срок для освобождения от НДФЛ – три года.

«При продаже раньше этого срока налог уменьшают имущественным вычетом либо за счет подтвержденных расходов наследодателя на покупку. Декларация 3-НДФЛ подается при наличии облагаемого дохода от продажи», — уточнил Гаврилов.

Для семей с двумя и более детьми действует освобождение при продаже жилья независимо от срока владения, если соблюдаются условия ст. 217.1 НК: