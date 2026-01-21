На УСН после превышения лимита в 20 млн не всегда платят НДС
Доход ИП на УСН за 2025 год превысил 20 млн рублей. Виды деятельности – сдача в аренду нежилых помещений юрлицам и жилых помещений физлицам. Как в 2026 году доход будет облагаться НДС, спросили в чате ФНС.
Согласно подп. 10 п. 2 ст. 149 НК, освобождаются от НДС услуги по предоставлению в пользование жилых помещений в жилищном фонде всех форм собственности.
То есть, если деятельность соответствует условиям этой статьи НК, – операция будет освобождена от налогообложения НДС, указали налоговики.
При этом необходимо вести раздельный учет по облагаемым и необлагаемым НДС операциям (п. 4 ст. 170 НК).
