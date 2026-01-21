Какой НДС при ввозе из Китая, если импортер применяет ставку 5%

ИП на доходно-расходной УСН с 2026 года платит НДС по сниженной ставке 5%, при этом импортирует товары из Китая с оплатой ввозного НДС.

Возможно ли включить в графу расходов ввозной НДС 22% и НДС 5% при продаже товаров и уменьшить на эту сумму налог, интересуется ИП в чате ФНС.

«В соответствии с п. 9 ст. 164 НК, налоговые ставки 5% и 7% не применяются при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией», — ответили налоговики.

При ввозе товаров в Россию, в том числе из стран ЕАЭС, применяются общеустановленная ставка НДС — 22%.

