⏳ Если есть налогооблагаемое имущество – нужно успеть сверить данные в ЕГРН

Организациям, у которых есть налогооблагаемое имущество, нужно провести сверку данных в Едином государственном реестре налогоплательщиков (ЕГРН).

Срок сверки – до 1 марта 2026, напоминает УФНС по новым регионам.

Сверка необходима для корректного расчета налогов, так как его проведут на основании данных из ЕГРН и сведений от регистрирующих органов.

Проведение сверки возможно после получения выписки из ЕГРН.

Ее можно заказать в ЛК налогоплательщика-юрлица либо лично в налоговой. Выписку дадут бесплатно, не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации запроса.

В выписке следует сверить:

какое имущество числится в ЕГРН за организацией;

все ли данные указаны верно.

Если нашли расхождения, в налоговую по месту нахождения объекта налогообложения подают сообщение по форме КНД 1150099 и подтверждающие документы.

