❔ Нужно ли продать товар, чтобы на АУСН учесть расходы на его оплату: ответ ФНС

Для учета в расходах оплаты не нужно сначала продавать товар.

При доходно-расходной автоУСН в расходы берется оплата поставщику, которая прошла по расчетному счету. Нужно ли соблюдать условие, чтобы это товар был продан, спросили налоговую службу.

Нет, не нужно. В соответствии со ст. 8 Федерального закона № 17-ФЗ, расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактической оплаты, включая суммы предварительной оплаты.

Такой ответ дали представители налоговой службы в чате ФНС.

