ФНС подсказала, как сделать вторую электронную подпись юрлица
Налоговики рассказали, как сделать вторую электронную подпись юрлица.
Это возможно только при условии использования различных технологий хранения ключей электронной подписи.
Например: один КЭП на токене и по одному КЭП в мобильных приложениях Моя подпись (получение только по биометрии) или Госключ (получение только при личном визите в налоговую).
Получить несколько КЭП юрлица на токенах нельзя, уточнили представители ФНС.
