8061 ОК НДС на УСН деск
🔴 Вебинар: Финансовое планирование для бухгалтера: таблицы и инструменты →
Электронные подписи

ФНС подсказала, как сделать вторую электронную подпись юрлица

Вторую электронную подпись организации можно сделать при разных технологиях хранения ключей электронной подписи.

Налоговики рассказали, как сделать вторую электронную подпись юрлица.

Это возможно только при условии использования различных технологий хранения ключей электронной подписи.

Например: один КЭП на токене и по одному КЭП в мобильных приложениях Моя подпись (получение только по биометрии) или Госключ (получение только при личном визите в налоговую).

Получить несколько КЭП юрлица на токенах нельзя, уточнили представители ФНС.

Подробнее о том, как использовать электронную подпись и ЭДО, расскажем на обновленном курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы научитесь составлять отчетность по требованиям 2026 года, рассчитывать налоги и страховые взносы, узнаете, как получить льготы для бизнеса.

Цена со скидкой 70%: 10 900 ₽ вместо 36 000 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Автор

Коммерческая тайна
УСН

УСН «доходы минус расходы»: режим, который впервые за годы реально меняют

Госдума не так давно приняла поправку Минфина, которая меняет саму логику УСН «доходы минус расходы». Речь не о косметике и не о «уточнениях формулировок». Меняется то, что много лет считалось нерушимым: закрытый список расходов.

УСН «доходы минус расходы»: режим, который впервые за годы реально меняют
1
id221019496

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум