ФНС подсказала, как сделать вторую электронную подпись юрлица

Вторую электронную подпись организации можно сделать при разных технологиях хранения ключей электронной подписи.

Налоговики рассказали, как сделать вторую электронную подпись юрлица.

Это возможно только при условии использования различных технологий хранения ключей электронной подписи.

Например: один КЭП на токене и по одному КЭП в мобильных приложениях Моя подпись (получение только по биометрии) или Госключ (получение только при личном визите в налоговую).

Получить несколько КЭП юрлица на токенах нельзя, уточнили представители ФНС.

