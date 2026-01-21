📈 СФР проиндексирует в феврале 2026 соцвыплаты и пособия

С 1 февраля 2026 года СФР автоматически повысит все назначенные выплаты, которые подлежат индексации и перечислит их в новых размерах.

Обращаться в фонд или подавать заявление не нужно, уточнили в Соцфонде.

Размер повышения с 1 февраля составит 5,6%, согласно проекту постановления кабмина.

Вырастет на 5,6% ежемесячная денежная доплата к пенсии для людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников ВОВ и других льготников.

Также на 5,6% проиндексируют материнский капитал и другие выплаты семьям.

СФР увеличит ежемесячное пособие по уходу на ребенка до полутора лет для неработающих родителей, а также единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка. С февраля оно составит 28,5 тыс. рублей. Для семей, которые усыновляют ребенка-инвалида или ребенка от 8 лет, единовременное пособие превысит 217 тыс. рублей. Такая же сумма полагается при усыновлении нескольких детей – братьев и сестер.

Кроме того, в феврале вырастут страховые выплаты работникам, получившим травму на рабочем месте или профзаболевание.

«Максимальный размер единовременной выплаты по таким случаям вырастет до 163,6 тыс. рублей. Максимальная сумма больничного в связи с несчастным случаем на производстве или профзаболеванием составит 503 тыс. рублей. Предельное пособие при утрате трудоспособности из-за травмы или заболевания составит 125,8 тыс. рублей в месяц», — уточнил фонд.

Повышение будет и в отношении денежной компенсации набора социальных услуг. Сумма компенсации вырастет до 1,8 тыс. рублей.