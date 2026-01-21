Малый и средний бизнес получил от биржевых облигаций почти 18 млрд рублей

Выход на биржу открывает компаниями новые источники финансирования, а также повышает статус и узнаваемость бизнеса.

В 2025 году малый и средний бизнес привлек на бирже 17,6 млрд рублей с поддержкой МСП Банка. Объем выпусков вырос в два раза по сравнению с 2024 годом, а с 2023 годом — в 7 раз.

«Для поддержки компаний при выходе на биржу МСП Банк выступает не только в качестве соорганизатора выпуска, но и как якорный инвестор. В 2025 году объем участия банка составил 1,1 млрд рублей», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Также он добавил, что привлечение финансирования через IPO (первичное размещение ценных бумаг) открывает доступ к новым инструментам для роста, повышает прозрачность и узнаваемость компании.

При выпуске облигаций с помощью МСП Банка нужно соответствовать ряду требований: