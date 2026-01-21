👪 Депутаты просят отменить комиссию за переводы между близкими родственниками

Депутаты от «Справедливой России» предложили отменить комиссии за денежные переводы между супругами, родителями и детьми (включая совершеннолетних до 24 лет).

Такое обращение направили главе Минфина Антону Силуанову.

«Представляется необходимым внедрение на уровне регулятора специального механизма, обеспечивающего возможность бесплатных переводов денежных средств между подтвержденными близкими родственниками, к которым относятся супруги, родители и дети, включая совершеннолетних, до достижения ими возраста 24 лет, через системы банковских и быстрых платежей», — написали депутаты.

Подтверждать родство предлагается однократно, предоставляя в банк-эквайер документы. Или через верифицированный аккаунт на Госуслугах с последующей автоматической интеграцией с платежными системами для нулевой комиссии.

Переводы между супругами, родителями и детьми стали массовыми, но каждая операция облагается комиссией, считает депутат Сергей Миронов.

«Пусть это даже небольшой едва заметный процент, но за год по чуть-чуть может набежать вполне себе ощутимая сумма. Это создает необоснованную финансовую нагрузку на семьи и противоречит принципам социальной справедливости», — добавил он

Переводы между родственниками – это перемещение средств внутри единой семейной экономической системы, но каждый такой жест поддержки от родных облагается комиссией, добавила депутат Яна Лантратова.