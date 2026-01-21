Эксперимент по маркировке колбасы продлят до 31 августа 2026 года

Проект постановления об обязательной маркировке мясных изделий еще не приняли, поэтому эксперимент решили продлить до конца лета 2026 года. За это время бизнес успеет перестроить свою работу.

Минпромторг опубликовал на портале проектов нормативных актов проект постановления о продлении эксперимента по маркировке мясных изделий до 31 августа 2026 года.

В список также вошли колбасные изделия и аналогичная продукция из мяса, субпродуктов или крови животных в потребительской упаковке.

«Продление периода проведения эксперимента с 28 февраля 2026 года до 31 августа 2026 года позволит участникам оборота мясных изделий провести дополнительные мероприятия по настройке разработанных в рамках эксперимента технических решений и бизнес-процессов», — сказано в пояснительной записке.

Изначально эксперимент должен был закончиться 28 февраля 2026, а с 1 марта 2026 года началась бы обязательная маркировка мясных изделий. Однако проект постановления внесли в правительство в ноябре 2025 года, и он еще не принят, поэтому сроки решили сместить.