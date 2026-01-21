Эксперимент по маркировке колбасы продлят до 31 августа 2026 года
Минпромторг опубликовал на портале проектов нормативных актов проект постановления о продлении эксперимента по маркировке мясных изделий до 31 августа 2026 года.
В список также вошли колбасные изделия и аналогичная продукция из мяса, субпродуктов или крови животных в потребительской упаковке.
«Продление периода проведения эксперимента с 28 февраля 2026 года до 31 августа 2026 года позволит участникам оборота мясных изделий провести дополнительные мероприятия по настройке разработанных в рамках эксперимента технических решений и бизнес-процессов», — сказано в пояснительной записке.
Изначально эксперимент должен был закончиться 28 февраля 2026, а с 1 марта 2026 года началась бы обязательная маркировка мясных изделий. Однако проект постановления внесли в правительство в ноябре 2025 года, и он еще не принят, поэтому сроки решили сместить.
