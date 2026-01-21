8097 Премиум Ленд 21.01
🔴 Вебинар: Финансовое планирование для бухгалтера: таблицы и инструменты →
Общество

👻 На бутылках с алкоголем могут разместить страшные картинки

Спиртные напитки будут сопровождаться изображениями недугов или пораженных органов, как пачки сигарет.

Депутаты предлагают размещать на бутылках с алкоголем информацию о его вреде.

Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство.

Изменения хотят внести в ст. 11 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». На этикетке, контрэтикетке или на упаковке алкогольной продукции будет указываться значимая информация о вреде алкоголя.

Предупредительные надписи о вреде алкоголя предлагается сопровождать рисунками (пиктограммами) с изображением недугов или пораженных органов человека, вызванных чрезмерным употреблением алкогольной продукции, по принципу устрашающих картинок на пачках сигарет.

Рисунки будет утверждать Минздрав.

Принятие законопроекта позволит снизить потребление алкогольной продукции и внесет значительный вклад в улучшение демографической ситуации в стране, уверены авторы инициативы.

По словам одного из авторов законопроекта депутата Ярослава Нилова, курильщики стесняются «демонстрировать в публичных местах упаковки с искореженными внутренними органами». Из-за этого многие стали курить меньше или вовсе отказываться от сигарет. Такого же эффекта «шоковой антирекламы» хотят добиться от алкогольной тары.

Автор

Клеверенс
Инвентаризация

Учет вычислительной техники: как не потерять ноутбуки, планшеты и серверы в 2026 году

Давайте разберемся, в каких именно ловушках застревает классический подход, и как выстроить новую, прозрачную систему контроля, которая сделает потери техники практически невозможными.

Учет вычислительной техники: как не потерять ноутбуки, планшеты и серверы в 2026 году

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум