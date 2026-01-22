Минфин: в начале 2026 года будет дефицит бюджета из-за низких нефтегазовых доходов

Федеральный бюджет может недополучить 230 млрд рублей в январе 2026 года, но этот дефицит в Минфине назвали «оптическим».

Замминистра финансов Владимир Колычев рассказал, что в начале 2026 года в федеральном бюджете будет существенный дефицит, который возник из-за нехватки нефтегазовых доходов и большого финансирования расходов.

В январе 2026 года бюджет недополучит 230 млрд рублей от нефтегазовой отрасли.

«Надо понимать, что цены на нефть пока сохраняются на низком уровне, соответственно, у нас будет недобор по нефтегазовым доходам», — сказал Владимир Колычев.

Также он добавил, что большой дефицит в начале года — это чисто «оптическое» явление, все к этому уже привыкли. Деньги появятся со второго квартала 2026 года, когда власти увидят эффект от повышения ставки НДС.

В январе 2025 года дефицит бюджета был 1,7 трлн рублей или 0,8% ВВП.

