❗❗ Кремль признал системную проблему с налогами малого бизнеса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал, что с налоговой нагрузкой на малый бизнес есть системная проблема, которая «не была приняла во внимание, когда соответствующие изменения разрабатывались».

Также он добавил, что Владимир Путин сегодня может обсудить с правительством ситуацию с налогами малого бизнеса, как в случае с пекарней «Машенька». Об этом пишет ТАСС.

Недавно мы писали, что предприниматель, который во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» пожаловался на высокую налоговую нагрузку, собирается закрыть свой бизнес в мае 2026 года.

Узнайте, как посчитать налоговую нагрузку и какие способы налоговой оптимизации будут работать в 2026 году, а какие уже использовать нельзя. Смотрите запись вебинара «Налоговая нагрузка и законные способы налоговой оптимизации – 2026».