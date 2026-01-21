8099 ОК БСН моб
❗❗ Кремль признал системную проблему с налогами малого бизнеса

Владимир Путин обсудит с кабмином проблемы малого бизнеса и ситуацию с подмосковной пекарней «Машенька».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал, что с налоговой нагрузкой на малый бизнес есть системная проблема, которая «не была приняла во внимание, когда соответствующие изменения разрабатывались».

Также он добавил, что Владимир Путин сегодня может обсудить с правительством ситуацию с налогами малого бизнеса, как в случае с пекарней «Машенька». Об этом пишет ТАСС.

Недавно мы писали, что предприниматель, который во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» пожаловался на высокую налоговую нагрузку, собирается закрыть свой бизнес в мае 2026 года.

