🍞 Дозвонившийся Путину предприниматель собирается закрыть свою пекарню «Машенька»

В мае 2026 года владелец пекарни хочет свернуть свой бизнес из-за налоговой нагрузки, которая сделала предприятие нерентабельным.

Владелец пекарни в Люберцах Московской области «Машенька» Денис Максимов, который звонил на прямую линию Владимиру Путину, собирается закрыть бизнес в мае 2026 года. Пекарня остается нерентабельной из-за изменений в налоговой системе.

«Низкий сезон у нас начинается где-то в конце мая. Наверное, будет логично закрыться в середине мая-в конце мая», — сказал Максимов.

Также он добавил, что после звонка в программу «Итоги года с Владимиром Путиным» предприниматель общался с федеральными министрами, правительством Московской области, ему поступали предложения по программам субсидий и новому оборудованию. Однако из-за того, что налоговая система слишком жесткая, бизнес все равно остается нерентабельным.

В ходе разговора с президентом предприниматель поднял проблемы с уплатой НДС бизнесом на УСН, ограничений в патентной системе налогообложения, которой он пользовался много лет, а в 2026 году не сможет.

