8061 ОК НДС на УСН деск
🔴 Вебинар: Финансовое планирование для бухгалтера: таблицы и инструменты →
Малый и средний бизнес

🍞 Дозвонившийся Путину предприниматель собирается закрыть свою пекарню «Машенька»

В мае 2026 года владелец пекарни хочет свернуть свой бизнес из-за налоговой нагрузки, которая сделала предприятие нерентабельным.

Владелец пекарни в Люберцах Московской области «Машенька» Денис Максимов, который звонил на прямую линию Владимиру Путину, собирается закрыть бизнес в мае 2026 года. Пекарня остается нерентабельной из-за изменений в налоговой системе.

«Низкий сезон у нас начинается где-то в конце мая. Наверное, будет логично закрыться в середине мая-в конце мая», — сказал Максимов.

Также он добавил, что после звонка в программу «Итоги года с Владимиром Путиным» предприниматель общался с федеральными министрами, правительством Московской области, ему поступали предложения по программам субсидий и новому оборудованию. Однако из-за того, что налоговая система слишком жесткая, бизнес все равно остается нерентабельным.

В ходе разговора с президентом предприниматель поднял проблемы с уплатой НДС бизнесом на УСН, ограничений в патентной системе налогообложения, которой он пользовался много лет, а в 2026 году не сможет.

Узнайте все последние изменения в налогах, а также ответы на часто задаваемые вопросы. Приходите на консультацию с экспертом Надеждой Камышевой! Она состоится 30 января в 15:00 мск!

На консультации разберем:

  1. Изменения в налогах и налоговом администрировании – 2026.

  2. Как изменения в НК РФ влияют на работу бухгалтера.

  3. Ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и профпереподготовки.

  4. Ответы на вопросы из чата консультации.

Спикер — Надежда Камышева, глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.

Ждем вас на консультации 30 января в 15:00 мск!

Автор

Коммерческая тайна
УСН

УСН «доходы минус расходы»: режим, который впервые за годы реально меняют

Госдума не так давно приняла поправку Минфина, которая меняет саму логику УСН «доходы минус расходы». Речь не о косметике и не о «уточнениях формулировок». Меняется то, что много лет считалось нерушимым: закрытый список расходов.

УСН «доходы минус расходы»: режим, который впервые за годы реально меняют
1
id221019496

Комментарии

4
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    В мае 2026 года владелец пекарни хочет свернуть свой бизнес из-за налоговой нагрузки, которая сделала предприятие нерентабельным.

    ну так налоговая нагрузка снижается!

    чего ему ещё надо?

  • Клaрк

    По своему опыту скажу, что у нас 3 из 9 "малышей" уже подали документы на упрощённую ликвидацию. А это считай 30% от общего числа в отдельно взятой экосистеме!

    Вот это то, что происходит не в кабинетах "статистиков" а тут у нас "на земле".

    И говорить нам обратное не надо, у нас свои глаза видят реальную картину!

ГлавнаяПремиум