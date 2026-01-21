👨‍⚖️ За что бухгалтер несет ответственность и какую — выпуск № 8 подкаста «Налоговое утро»

Ошибки бухгалтера могут стоить слишком дорого. В подкасте «Налоговое утро» обсудили, какая ответственность грозит специалистам по учету и как не нарваться на крупные проблемы.

Подкаст «Налоговое утро» — это обсуждение горячих для бухгалтера и предпринимателя вопросов. Присоединяйтесь к нам в Apple Podcasts, Яндекс Музыке, в телеграм-канале фаундера «Клерка» Бориса Мальцева и на других платформах.

Выпуск 21 января расскажет об ответственности бухгалтера: за что придется платить специалистам по учету.

Ошибка или неправильные действия главбуха могут привести его в суд и к большим потерям в деньгах. Кроме того, надо признать, что есть недобросовестные бухгалтеры, которые могут нанести вред компании намеренно. Порассуждаем, за что же придется отвечать главному бухгалтеру.

В комментариях ждем ваше мнение о подкасте и предложение новых тем.

В прошлых выпусках мы обсуждали: