👨⚖️ За что бухгалтер несет ответственность и какую — выпуск № 8 подкаста «Налоговое утро»
Подкаст «Налоговое утро» — это обсуждение горячих для бухгалтера и предпринимателя вопросов. Присоединяйтесь к нам в Apple Podcasts, Яндекс Музыке, в телеграм-канале фаундера «Клерка» Бориса Мальцева и на других платформах.
Выпуск 21 января расскажет об ответственности бухгалтера: за что придется платить специалистам по учету.
Ошибка или неправильные действия главбуха могут привести его в суд и к большим потерям в деньгах. Кроме того, надо признать, что есть недобросовестные бухгалтеры, которые могут нанести вред компании намеренно. Порассуждаем, за что же придется отвечать главному бухгалтеру.
В комментариях ждем ваше мнение о подкасте и предложение новых тем.
В прошлых выпусках мы обсуждали:
Конституционный суд обязал внести поправки в статью НК про НДФЛ с продажи недвижимости
Налоговый контроль 2026: Тотальный мониторинг и новые риски для бизнеса
Почему АУСН стал единственным режимом с нулевыми взносами в 2026 году?
Типа сделали послабление с расходами ))) кушайте не обляпайтесь)))