🙅‍♂️ Пока нет выручки в 2026 году, нет права на пониженные страховые взносы

Если по итогам полугодия появится право на пониженный тариф, можно будет пересчитать взносы с начала года.

Ситуация: ООО на ОСНО получило аванс в 2025 году, а реализация по этому авансу пройдет только во II квартале 2026. То есть выручки в I квартале вообще не будет. Зато по итогам полугодия выручка по основному виду деятельности будет 70-100%, то есть появится право на льготу по страховым взносам.

Пока не будет выручки в 2026 году, у компании нет права на пониженные тарифы взносов, потому что не соблюдается условие по лимиту в 70% дохода от основного вида деятельности, поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Допустим, за I квартал нет права на взносы, их считают по обычному тарифу. По итогам полугодия появляется право на пониженный тариф, тогда нужно пересчитать взносы за все первое полугодие с учетом пониженного тарифа и сдать корректировку за первый квартал с учетом пониженных тарифов.

Доходы считают по правилам, установленным гл. 23, 25 или 26.2 НК (п. 13.3 ст. 427 НК). То есть при УСН – кассовым методом, при ОСНО – методом начисления.

В противоположной ситуации — если сначала профильные доходы были, и взносы платили по ставке 15%, а за 9 месяцев выручка не соответствует требованиям, — придется пересчитать и доплатить взносы плюс заплатить пени и сдать корректировки за предыдущие отчетные периоды 2026 года.