ФНС уточнила, можно ли перейти на АУСН с налоговыми долгами

Задолженность перед налоговой не мешает переходу на автоУСН.

У ИП может быть большая задолженность перед налоговой. Может ли он в 2026 году перейти на режим АУСН?

Задолженность по налогам не будет препятствием, ответили налоговики в чате ФНС.

При этом нужно соблюдать обычные ограничения, установленные ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.

