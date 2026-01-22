Лимит дохода на УСН превысили в конце 2025 года. Когда сдать НДС-декларацию?

Ситуация: ООО на УСН оказывает стоматологические услуги населению. Есть лицензия, то есть медицинские услуги освобождены от НДС по ст. 149 НК. Немедицинских доходов у компании нет.

В декабре 2025 года доход превысил 60 млн руб. Первая декларация по НДС должна быть за первый квартал 2026 (в срок до 26 апреля) или за 4 квартал 2025 года, спросили налоговую службу.

Декларацию нужно будет сдать за 1 квартал 2026 года, ответили налоговики.

Так как при превышении дохода в течение текущего года требуется исчислять НДС с 1 числа месяца, следующего за месяцем превышения. То есть с 1 января 2026.

