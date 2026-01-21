💣 Заручитесь поддержкой экспертов и полезными инструментами «Клерка» на год с подпиской Клерк.Премиум

Начните 2026 год уверенно с Клерк.Премиум. До 23 января успейте купить годовую подписку с консультациями экспертов со скидкой. В вашем распоряжении будут онлайн-курсы, записи вебинаров, разборы законов и все сервисы для бухгалтера в течение всего 2026 года!

Год уже начался, а вместе с ним стали заметны первые трудности в новых правилах. Если вы никак не можете разобраться, как теперь работать без ошибок, а на носу годовая отчетность — кому-то впервые придется составлять декларацию по НДС, кто-то готовится сдавать УСН-декларацию по новой форме… Разберитесь во всех нововведениях без стресса, в сложных ситуациях приходите за советам к нашим экспертам или ищите ответы в актуальных разборах с подпиской Клерк.Премиум.

Оформите годовую подписку Клерк.Премиум и работайте спокойно весь год!

Сделайте самое выгодное вложение на год вперед — запасайтесь информационной и экспертной поддержкой, чтобы без ошибок работать в 2026 году. Предложение действует только до 23 января.

Зачем бухгалтеру подписка Клерк.Премиум

Уже вступили в силу изменения налоговой реформы-2026, а это значит, что правил становится больше, а ошибки теперь стоят дороже. С подпиской Клерк.Премиум вы не просто «успеваете за изменениями», а уверенно работаете в новых реалиях и заранее готовы к налоговой реформе-2026.

Специально к нововведениям 2026 года мы записали новые онлайн-курсы и обновили наши топовые курсы по требованиям реформы:

Вместе с подпиской вы получаете неограниченный доступ к базе онлайн-курсов и записей вебинаров, к разборам законов, нормативно-правовой базе, шаблонам и образцам документов. Вы сможете использовать в работе инструменты и сервисы «Клерка» для расчета налоговой нагрузки и отпускных, а также поддержку экспертов на целый год!

Оформите годовую подписку Клерк.Премиум со скидкой 34% за 19 900 руб. вместо 30 000 руб.

Купить подписку

Поторопитесь! Предложение действует до 23 января.