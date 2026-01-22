❔ Пропадет ли право на ПСН, если ИП внес на счет собственные средства и превысил лимит

Доходом на патенте являются доходы от деятельности на патентной системе налогообложения.

ИП превысил лимит 20 млн в 2025 году. Но из этой суммы выручка – около 17 млн, а остальная сумма внесена на расчетный счет как собственные средства. Утратит ли ИП право на патент в 2026 году, спросил предприниматель в чате ФНС.

Доходом на ПСН являются доходы от реализации по всем видам деятельности, переведенным на ПСН (пп. 1 п. 6 ст. 346.45, п. 1 ст. 346.53 НК), пояснили налоговики.

Согласно п. 1 ст. 346.53 НК, налогоплательщики ведут учет доходов от реализации, полученных от видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется ПСН, в книге учета доходов ИП на ПСН.

Форма и порядок заполнения книги учета доходов для ИП на ПСН утверждены приказом ФНС от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816@.

То есть важно, как указанные средства размечены в книге доходов.

