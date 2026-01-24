Из-за налоговой реформы-2026 ПСН уже резко потеряла популярность: первые цифры

Например, в Алтайском крае в 2026 году число патентов сократилось вдвое, а число их получателей – на треть.

Об этом пишут налоговики региона со ссылкой на местное издание «Толк».

Дело в том, что изменения в НК с 1 января 2026 года отсекли значительную часть предпринимателей от патентов. Теперь они выбирают в основном УСН с НДС или АвтоУСН.

В 2026 году в Алтайском крае на 35% сократилось число ИП на ПСН – они больше не попадают в условия этой системы налогообложения, сообщили налоговики.

«Почти 5,5 тыс. предпринимателей края с нового года перешли на другой режим налогообложения, в том числе из-за утраты права на использование этой системы. Это составляет около 35% ИП, которые в прошлом году применяли патентную систему налогообложения», – рассказали в УФНС.

В 2025 году в регионе выдали более 25,5 тыс. патентов почти 16 тыс. предпринимателей. А в новом году 11,4 тыс. патентов – почти 10,5 тыс. ИП.

То есть число предпринимателей сократилось на 5,5 тыс., или на 35%, а количество патентов – на 15,1 тыс., или более чем в два раза.

С 2026 года годовой оборот на ПСН не должен превышать 20 млн рублей (раньше 60 млн). Это не слишком высокая сумма, учитывая, что огромную долю патентов покупали на ведение розничной торговли, общепита, грузоперевозок, ремонт и ТО авто, проведение монтажных и сварочных работ. А здесь обороты нередко выше.