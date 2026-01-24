📄 Налоговики подсказали, где и как ИП скачать свои патенты

Cкачать патент на право применения ПСН можно в Личном кабинете индивидуального предпринимателя.

Патент направляется в ЛК в электронном виде в пятидневный срок со дня получения налоговым органом заявления.

Датой получения патента считается день, следующий за днем размещения документа в личном кабинете.

При наличии документа «Патент на право применения патентной системы налогообложения», направленного в адрес ИП налоговой, его можно скачать на странице личного кабинета:

Ситуация Решение Отправка заявления на получение патента была из ЛК ИП Патент скачивается на странице «События» в разделе «Последние события»/«Мои заявления» Подали заявление на получение патента лично Патент доступен к скачиванию на странице «События» в разделе «Последние события»/«Сообщения ФНС» Отправили заявление по ТКС Налоговый орган отправит документ в электронном виде. Если патент не доставлен по ТКС, он направляется в ЛК ИП и его можно скачать на странице «События» в разделе «Последние события»/«Сообщения ФНС».

УФНС уточнило, что при ведении деятельности в другом регионе заявление подают в налоговый орган того субъекта РФ, где будет деятельность.

Самый удобный способ представления заявления — через сервис ЛК ИП. Для этого нужно перейти в раздел «Жизненные ситуации» — «Сменить/уточнить систему налогообложения».