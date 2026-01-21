Детские сады предложили работать до 20:00, чтобы матери быстрее возвращались на работу — инициатива получила поддержку Путина

Рабочий день детских садов в России могут продлить до 20:00 — такую меру обсуждают как способ сократить «декретную паузу» и быстрее вернуть матерей на рынок труда.

В России обсуждается инициатива, согласно которой детские сады и ясли могли бы работать до 20:00. Цель предложения — облегчить возвращение матерей на работу после рождения ребёнка и сделать график дошкольных учреждений более удобным для семей с нерегулярным рабочим днём.

Идею официально озвучили в Общественной палате РФ: участники предлагают распространить практику более позднего окончания работы детских садов и яслей по всей стране. По их мнению, это поможет родителям совмещать уход за детьми и занятость, особенно если рабочий график выходит за рамки стандартных 08:00–17:00.

Президент России Владимир Путин поддержал обсуждение этого предложения. Он отметил, что продление часов работы дошкольных учреждений может быть полезным для семей, где оба родителя работают, особенно после декретного отпуска. Путин подчеркнул, что создание условий для возвращения родителей на работу — один из приоритетов социальной политики.

На данный момент это предложение обсуждается на уровне Общественной палаты и федеральных экспертов, но официальный законопроект о единой обязательной работе детских садов до 20:00 ещё не принят и не опубликован в Государственной Думе. Речь идёт именно о концептуальной инициативе, которая может лечь в основу будущих нормативных актов.

Минпросвещения и социальные ведомства уже получили поручения рассмотреть возможные изменения в стандартах работы дошкольных учреждений с учётом нового графика. В ближайшие недели ожидается обсуждение деталей — в том числе по финансированию, кадровому обеспечению и логистике.