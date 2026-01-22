💲 Курс доллара, евро и юаня на 22 января 2026 года

На 22 января 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 77,5 рубля, курс евро — 90,7.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 22 января 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 77,5159 рубля Евро 90,7211 рубля Юань 11,1110 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 22 января 2026 года. Источник: ЦБ.

Ведущий аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин заметил, что с начала этой недели индекс доллара потерял около 0,9%. На это повлияло ужесточение риторики Дональда Трампа относительно Гренландии спровоцировали распродажу доллара, казначейских облигаций США и акций американских компаний.

