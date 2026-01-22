8061 ОК НДС на УСН деск
🔴 Вебинар: Финансовое планирование для бухгалтера: таблицы и инструменты →
Курсы валют

💲 Курс доллара, евро и юаня на 22 января 2026 года

Банк России установил курс доллара США 77,5 рублей, евро стоит 90,7.

На 22 января 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 77,5 рубля, курс евро — 90,7.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 22 января 2026 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

77,5159 рубля

Евро

90,7211 рубля

Юань

11,1110 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 22 января 2026 года. Источник: ЦБ.

Ведущий аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин заметил, что с начала этой недели индекс доллара потерял около 0,9%. На это повлияло ужесточение риторики Дональда Трампа относительно Гренландии спровоцировали распродажу доллара, казначейских облигаций США и акций американских компаний.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум