💲 Курс доллара, евро и юаня на 22 января 2026 года
Банк России установил курс доллара США 77,5 рублей, евро стоит 90,7.
На 22 января 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 77,5 рубля, курс евро — 90,7.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 22 января 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
77,5159 рубля
Евро
90,7211 рубля
Юань
11,1110 рубля
Ведущий аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин заметил, что с начала этой недели индекс доллара потерял около 0,9%. На это повлияло ужесточение риторики Дональда Трампа относительно Гренландии спровоцировали распродажу доллара, казначейских облигаций США и акций американских компаний.
