❗ Путин поручил упростить налоговую отчетность для малого бизнеса

Вечером 21 января 2026 года Президент РФ провел совещание после жалоб бизнеса на рост издержек после введения налоговой реформы-2026.

Владимир Путин на совещании с министрами поручил главе Минэкономики Максиму Решетникову подумать над возможностью упростить налоговую отчетность.

«Необходимо подумать еще и над возможностью упрощения налоговой отчетности. Вы в целом сейчас коснулись этого, но напрямую, чтобы было понятно, что речь идет об упрощении налоговой отчетности, надо посмотреть», — сказал Президент.

Он добавил, что если у предпринимателей возникают вопросы – значит есть над чем работать с точки зрения информационного и методического обеспечения и соответствующей поддержки.