❗ Для малого бизнеса могут ввести переходный период по налоговым изменениям-2026

Владимир Путин назвал хорошей идеей предложение министра экономики Максима Решетникова ввести переходный период по налоговым изменениям для малого бизнеса.

Это обсуждалось на совещании с членами правительства 21 января 2026 года.

Решетников предложил на 2026 год ввести переходный период для малого бизнеса и учитывать не параметры деятельности компаний за 2025 год, а квартальные данные 2026 года.

«… иными словами, поднял в первом квартале заработную плату, во втором уже можешь попасть в режим по общепиту, где освобождение по НДС и другие моменты», — уточнил Решетников.

Президент поддержал инициативу.

«Хорошая идея, Максим Геннадьевич, по поводу переходного периода, правильно, и, конечно, я поддерживаю», — сказал Путин.

Совещание провели по вопросам россиян, заданным во время «Итогов года с Владимиром Путиным».