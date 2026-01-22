8101 ОК МП моб
Малый и средний бизнес

❗ Для малого бизнеса могут ввести переходный период по налоговым изменениям-2026

Путин поддержал введение переходного периода по налоговой реформе.

Владимир Путин назвал хорошей идеей предложение министра экономики Максима Решетникова ввести переходный период по налоговым изменениям для малого бизнеса.

Это обсуждалось на совещании с членами правительства 21 января 2026 года.

Решетников предложил на 2026 год ввести переходный период для малого бизнеса и учитывать не параметры деятельности компаний за 2025 год, а квартальные данные 2026 года.

«… иными словами, поднял в первом квартале заработную плату, во втором уже можешь попасть в режим по общепиту, где освобождение по НДС и другие моменты», — уточнил Решетников.

Президент поддержал инициативу.

«Хорошая идея, Максим Геннадьевич, по поводу переходного периода, правильно, и, конечно, я поддерживаю», — сказал Путин.

Совещание провели по вопросам россиян, заданным во время «Итогов года с Владимиром Путиным».

