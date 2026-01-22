💥 Центробанк: инфляция за 2025 год оказалась самой низкой за пять лет

Годовая инфляция за 2025 год составила 5,6%, тогда как в 2024 году она была 9,5%.

В 2025 году годовая инфляция составила 5,6%. Это самый низкий показатель с 2020 года. Для сравнения, в 2024 году цены росли на 9,5%.

Меньше всего подорожали непродовольственные товары (на 3%), подешевела обувь, средства связи, компьютеры, электротовары, бытовые приборы, инструменты и автомобили.

«Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к 4%», — сказано на сайте Центробанка.

Подорожание в 2025 году коснулось услуг (+9,3%) и продовольствия (+5,2%).

Без учета сезонности прирост цен в декабре 2025 года был 2,6%, продолжили дешеветь сахар и бензин, сохранились низкие цены на яйца, овощи и фрукты.