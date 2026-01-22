Банки могут обязать повторно идентифицировать клиентов

Чтобы старые номера телефонов не могли использоваться для доступа к финансам, банки могут обязать повторно проверять личность клиентов.

Депутат Госдумы Амир Хамитов предложил обязать банки проводить повторную идентификацию клиентов в ряде случаев, связанных с использованием номера телефона.

Предполагается, что повторная проверка будет нужна, если:

клиент использует номер телефона, по которому ранее был расторгнут договор связи;

при повторной привязке номера к финансовым сервисам;

при восстановлении или активации цифрового профиля (личного кабинета), которым клиент ранее не пользовался.

«Прошу Вас рассмотреть возможность проработки и внедрения следующего подхода: установление обязанности для кредитных и финансовых организаций проводить обязательную повторную идентификацию личности клиента», — сказано в письме Хамитова главе Минцифры Максуту Шадаеву.

Также депутат добавил, что россияне остаются уязвимыми в цифровых сервисах, особенно если их старые номера телефонов продолжают использоваться для доступа к мобильному банку или другим приложениям.

Например, могут возникнуть ситуации, когда клиент не создавал личный кабинет и не соглашался на кредит, а его счета арестуют. Этот «ловушечный кредит» может оставить человека без денег.