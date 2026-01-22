Депутат назвала минимальный и максимальный размеры больничных на детей в 2026-м

Размеры больничных по уходу за ребенком будут от 900 до 6,8 тыс. рублей за день.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина рассказала о размерах больничных по уходу за ребенком в 2026 году.

Они составят от около 900 рублей до более 6,8 тыс. рублей в день в зависимости от зарплаты.

«Если у родителя достаточно высокая заработная плата, в год он зарабатывает более 2 млн рублей, то максимальная величина больничного за один день больничного будет составлять более 6,8 тыс. рублей», — сказала Стенякина.

Но есть условие для такой выплаты – если стаж работы родителя превышает восемь лет.

Если стаж меньше 8 лет, выплата составит 80%, а если меньше 5 лет – то 60% от среднего заработка родителя.

«Если ребенку от 0 до 7 лет, то понижающий коэффициент, который зависит от стажа родителя, не включается, и родитель получает 100% от установленной суммы», — подчеркнула депутат.

Если же зарплата совсем маленькая, или стаж меньше шести месяцев, то размер больничного посчитают из МРОТ. В 2026 году это 27 093 рубля.

Соответственно, за один день больничного родитель ребенка в возрасте от 0 до 7 лет сможет получить выплату в размере от 860 до 980 рублей за один день. Это зависит от количества рабочих дней в текущем месяце, добавила Стенякина.