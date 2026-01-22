Минфин уточнил, как учитывать передачу в госсобственность объектов инфраструктуры

Если земельный участок и объект инфраструктуры на нем учитываются отдельно, льгота по налогу на прибыль будет меньше.

Расходы на создание объектов социальной, инженерной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, безвозмездно передаваемых в государственную или муниципальную собственность, можно относить к внереализационным расходам в целях налога на прибыль — пишет Минфин в письме от 30.10.2025 № 03-03-06/1/105309.

Это предусмотрено в подп. 19.4 п. 1 ст. 265 НК.

Но классификация имущества как объектов соответствующих инфраструктур проводится в соответствии с отраслевым законодательством.

Если земельный участок и расположенный на нем объект инфраструктуры учитываются как отдельные объекты, то безвозмездная передача участка не подпадает под действие подп. 19.4 п. 1 ст. 265 НК.

То есть расходы налогоплательщика по приобретению земельного участка учесть как внереализационные не получится.

