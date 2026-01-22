⚡️ Итоги дня: нейросеть научили пересказывать отзывы на Wildberries, экзамен на права могут сделать платным, а Ozon бесплатно отдает ПВЗ

Сидр стал самой быстрорастущей категорией среди слабоалкогольных напитков. Производство сидра в России в 2025 г. увеличилось на 27,8% по сравнению с 2023 годом.

Абонентам «Билайн» случайно стал доступен YouTube без VPN. Оператор тестировал эту функцию, но после заблокировал доступ к ней.

Ozon начал бесплатно передавать партнерам пункты выдачи, которые закрываются, но находятся в «перспективной» локации. Новым владельцам не придется платить за пункт и вносить обеспечительный платеж в 30 тыс. рублей.

МТС-банк закрыл сделку по приобретению «ЭКСИ-Банка». Так МТС-банк установит полный контроль над бизнесом daily banking и повысит эффективность кросс-продаж.

Минтранс заявил, что ручное управление автомобилем через 20 лет станет «экзотикой». Будут ездить беспилотные грузовики, беспилотные автомобили, такси и общественный транспорт.

В Общественной палате предложили ввести плату до 6 тыс. рублей за каждую попытку сдачи экзамена на права.

Ученики автошкол с 1 марта 2026 года смогут дистанционно знакомиться с теоретическими материалами для получения прав.

Минтранс может поддержать допуск свадебных кортежей на выделенную полосу, но для этого необходимо решить вопрос идентификации такого транспорта.

Олимпийский комитет России зарегистрировал в Роспатенте единый талисман сборной страны в виде медведя, созданного на основе официального маскота Олимпийских игр 1980 года.

Сервисы мониторинга глюкозы включат в «белые списки» Минцифры, поэтому они смогут работать во время ограничений доступа к мобильному интернету.

Акции «Яндекса» обновили исторический максимум — по итогам основной сессии Мосбиржи 21 января 2026 года бумаги подорожали до 4 741 рубля.

Wildberries внедрила нейросетевые пересказы отзывов на товары. Новая функция не влияет на рейтинг товара, не скрывает отзывы и не заменяет их отображение.

Сахалинские студенты-очники будут летать на Курилы за половину стоимости. Льготный тариф будет действовать на каникулах: с 25 декабря по 15 февраля и с 15 мая по 15 сентября.

Мошенники стали звонить жертвам под видом сотрудников регистратуры поликлиник. Они сообщают о «проверке данных», но фактически выманивают личные данные.