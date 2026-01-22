💰💰 Эксперты подсчитали, сколько нужно зарабатывать для одобрения ипотеки в 2026 году

Если ставки по рыночной ипотеке в 2026 году упадут до 16% годовых, то необходимый доход для получения кредита останется выше 100 тысяч рублей только в трех городах России.

Согласно прогнозу Минфина, в 2026 году доход, необходимый для одобрения ипотеки, может опуститься ниже отметки в 100 тыс. рублей в месяц. Это произойдет, если ставки по рыночной ипотеке уменьшатся на 5% — с 21% до 16% годовых.

Сейчас для получения кредита на покупку жилья в среднем по российским городам-миллионникам нужно зарабатывать 123,2 тыс. рублей в месяц. Однако к концу 2026 года будет достаточно регулярно получать 96,5 тыс. Об этом пишет РБК.

Необходимый доход для получения ипотеки останется выше 100 тыс. рублей в трех городах: