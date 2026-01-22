ФНС перечислила случаи, когда можно дистанционно продлить электронную подпись

Удаленно перевыпустить сертификат ключа электронной подписи можно только при соблюдении трех условий.

Перевыпустить квалифицированный сертификат ключа электронной подписи в Удостоверяющем центре ФНС можно без личной явки, но нужно соблюсти следующие условия:

пользователь (владелец) ранее получал сертификат в УЦ ФНС или у доверенных лиц ФНС;

срок действия ранее полученной КЭП еще не истек;

компьютер настроен для работы с имеющимся сертификатом.

«Перевыпустить электронную подпись возможно при авторизации в личном кабинете с использованием действующего сертификата ключа, ранее полученного в налоговом органе», — сказано на сайте ФНС.

Чтобы записать новую электронную подпись, нужен носитель, который ранее был представлен в налоговую и использовался для авторизации в личном кабинете.

По данным на 1 января 2026 года, больше 90% компаний и 70% ИП пользуются электронной подписью, полученной в налоговой, а 40% перевыпускают ее дистанционного.