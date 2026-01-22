ФНС перечислила случаи, когда можно дистанционно продлить электронную подпись
Перевыпустить квалифицированный сертификат ключа электронной подписи в Удостоверяющем центре ФНС можно без личной явки, но нужно соблюсти следующие условия:
пользователь (владелец) ранее получал сертификат в УЦ ФНС или у доверенных лиц ФНС;
срок действия ранее полученной КЭП еще не истек;
компьютер настроен для работы с имеющимся сертификатом.
«Перевыпустить электронную подпись возможно при авторизации в личном кабинете с использованием действующего сертификата ключа, ранее полученного в налоговом органе», — сказано на сайте ФНС.
Чтобы записать новую электронную подпись, нужен носитель, который ранее был представлен в налоговую и использовался для авторизации в личном кабинете.
По данным на 1 января 2026 года, больше 90% компаний и 70% ИП пользуются электронной подписью, полученной в налоговой, а 40% перевыпускают ее дистанционного.
