Электронная подпись в сделках с недвижимостью

ПЭП, НЭП, КЭП: какие виды электронных подписей существуют

Электронная подпись — это уникальный набор знаков, который подтверждает личность подписавшего, подлинность и целостность электронного документа. ФЗ-63 закрепляет три вида ЭП — простая (ПЭП), неквалифицированная (НЭП) и квалифицированная (КЭП).

Самый доступный вариант — ПЭП: именно этот вид подписи чаще всего используют для подписания документов, которые не содержат гостайну или другую важную информацию. Например, именно при помощи ПЭП пользователи подтверждают свои действия в банковских приложениях. Для аутентификации ПЭП на телефон пользователю отправляется код, который нужно ввести в специальное поле.

Второй вид ЭП — неквалифицированная электронная подпись — считается более защищенной, чем ПЭП. Формирование НЭП происходит криптографически. Но, несмотря на это, для отправки документов в госорганы она не подойдет. Выпуск НЭП государство не контролирует.

Самая защищенная ЭП — квалифицированная. КЭП создается с использованием криптографических средств, ее почти невозможно подделать. Но есть нюанс: выпуск КЭП, в том числе для обычного гражданина — не самая простая процедура.