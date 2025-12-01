Электронная подпись в сделках с недвижимостью

Коротко о главном:
Есть три вида электронных подписей — простая, неквалифицированная и квалифицированная.
Простая электронная подпись (ПЭП) — самый доступный вариант.
Простой электронной подписью можно подписывать документы, которые не включают гостайну или другую важную информацию.
ПЭП подходит для оформления многих действий в сфере недвижимости.
Но для некоторых сделок с недвижимостью нужна именно КЭП.
ПЭП, НЭП, КЭП: какие виды электронных подписей существуют
Электронная подпись — это уникальный набор знаков, который подтверждает личность подписавшего, подлинность и целостность электронного документа. ФЗ-63 закрепляет три вида ЭП — простая (ПЭП), неквалифицированная (НЭП) и квалифицированная (КЭП).
Самый доступный вариант — ПЭП: именно этот вид подписи чаще всего используют для подписания документов, которые не содержат гостайну или другую важную информацию. Например, именно при помощи ПЭП пользователи подтверждают свои действия в банковских приложениях. Для аутентификации ПЭП на телефон пользователю отправляется код, который нужно ввести в специальное поле.
Второй вид ЭП — неквалифицированная электронная подпись — считается более защищенной, чем ПЭП. Формирование НЭП происходит криптографически. Но, несмотря на это, для отправки документов в госорганы она не подойдет. Выпуск НЭП государство не контролирует.
Самая защищенная ЭП — квалифицированная. КЭП создается с использованием криптографических средств, ее почти невозможно подделать. Но есть нюанс: выпуск КЭП, в том числе для обычного гражданина — не самая простая процедура.
Сравнение ПЭП, НЭП и КЭП
Параметр
ПЭП
НЭП
КЭП
Вид
Одноразовый пароль в SMS или push-уведомлении
Файл с зашифрованным ключом на USB-токене (флешке), в облаке или на мобильном устройстве
Файл с криптографической защитой и квалифицированным сертификатом на USB-токене (флешке), в облаке или на мобильном устройстве
Срок действия
Бессрочно или до окончания срока действия соглашения
12 месяцев для юрлиц и ИП, бессрочно для физлиц
12–15 месяцев
Зачем нужна
Подписание документов (если они не содержат гостайну или конфиденциальную информацию) с клиентами и сотрудниками, подтверждение действий
Подписание внутренних документов компании, обмен документами с контрагентами
Подписание любых документов, в том числе для отправки в государственные органы
Скорость выпуска
Моментально
От нескольких минут до 1 дня
1–3 дня
Для каких действий в сфере недвижимости подойдет ПЭП
Принято считать, что для любой операции с недвижимостью нужна квалифицированная подпись, и по этой причине многие отказываются от дистанционного оформления сделок. В действительности, это не совсем так: для совершения многих действий в сфере недвижимости достаточно ПЭП. Так, например, простой электронной подписью можно подписать:
договор на риелторские услуги;
договор найма жилого помещения;
договор на юридическое сопровождение сделки;
акты приема-передачи недвижимости;
договор предварительной купли-продажи;
договор аванса.
На практике эти документы также иногда подписывают путем обмена скан-копиями по электронной почте или через мессенджеры. Но если возникают спорные ситуации, стороны оказываются ничем не защищены, поскольку юридической значимости такие сканы не имеют.
Документ, подписанный простой электронной подписью, при соблюдении всех требований аналогичен бумажному с собственноручной подписью (по своей юридической силе). Судебная практика доказывает, что проблем с признанием юридической значимости документов с ПЭП не возникает.
А чтобы подписанный ПЭП документ приобрел юридическую силу, клиент должен присоединиться к оферте, в которой применение ПЭП признается аналогом собственноручной подписи.
Сервис Подпислон создан для удаленного подписания документов при помощи ПЭП с физическими лицами и самозанятыми — без личных встреч и визитов в офис. Чтобы подписать документ, клиенту достаточно телефона или компьютера, а сам процесс займет буквально пару минут.
При подписании через Подпислон соблюдаются все требования 63-ФЗ, поэтому документы имеют такую же юридическую силу, как и подписанные собственноручно. Сервис можно подключить к своей CRM, а для Битрикс24 и amoCRM есть готовые интеграционные приложения.
В каких случаях нужна КЭП
КЭП однозначно потребуется при совершении сделок с недвижимостью, когда действия предстоит зарегистрировать в Росреестре. Это ведомство работает и с бумажными, и с электронными документами, но для принятия документов в электронном формате они обязательно должны быть подписаны именно КЭП. Например, без КЭП не обойтись, если вам необходимо:
зарегистрировать смену собственника объекта недвижимости;
оформить ипотеку;
поставить недвижимое имущество на кадастровый учет.
Обратите внимание: для проведения сделок, предполагающих переход или прекращение права на принадлежащую физлицу недвижимость, в онлайн-формате у гражданина в ЕГРН должна быть отметка о согласии на подачу документов в электронном формате. Таким образом закон защищает граждан от мошеннических действий с их недвижимостью. Сделать отметку можно, обратившись в Росреестр с заявлением в бумажной форме. Заявление подается через МФЦ или по почте.
Сам процесс получения КЭП зависит от того, как будет проводиться сделка — с участием риелтора или без. Если стороны не обращаются к риелтору, перед сделкой нужно самостоятельно позаботиться о выпуске КЭП. Это можно сделать в аккредитованный УЦ. Как правило, заявку можно оставить онлайн, но чтобы удостоверить личность, посетить удостоверяющий центр все равно придется. Если же сделка проводится с участием риелтора или через специальный сервис, КЭП может быть выпущена во время сделки.
Что касается использования НЭП в сделках с недвижимостью, ранее Минцифры предлагало использовать этот вид ЭП, но законопроект так и не приняли. По замыслу ведомства, получить НЭП будет гораздо проще, чем КЭП. Сначала нужно оформить ПЭП на портале Госуслуг, а затем УЦ, связанный с порталом, по требованию оформит ключи проверки. Очное присутствие не потребуется.
Пока же для ряда сделок с недвижимостью выпуск КЭП — это необходимость. Но при несложных операциях, например, при посуточной аренде недвижимости, оформления квалифицированной подписи можно избежать. ПЭП позволяет подписать документы быстро и без каких-либо сложностей.
Судебная практика по использованию ПЭП с клиентами
Заполните форму, вышлем материалы вам на e-mail:
Как сервис Подпислон поможет при операциях с недвижимостью?
С сервисом Подпислон вы сможете оптимизировать операции с недвижимостью и подписывать документы в дистанционном формате — это удобно, быстро и выгодно. Документ можно подписать в режиме реального времени, без отправки бумажных версий и долгого ожидания ответов, а также без походов в офис. Такой подход экономит время каждой из сторон и в целом делает взаимодействие максимально комфортным.
Также сервис Подпислон обеспечивает безопасность и легальность сделок. Простая электронная подпись соответствует требованиям закона, а при возникновении противоречий документ, подписанный ПЭП, может быть представлен в суд.
Сам процесс подписания документа происходит так:
Менеджер в личном кабинете добавляет документ и отправляет его на подпись клиенту.
Клиент получает СМС-сообщение, в котором содержится ссылка на страницу подписания.
Клиент изучает текст документа и выражает свое согласие подписать документ с использованием ПЭП.
Сервис отправляет клиенту СМС-сообщение с уникальным кодом для подписания документа
Клиент подписывает документ путем введения отправленного кода.
Менеджер видит в личном кабинете, что документ подписан.
Клиент получает подписанный документ по электронной почте.
А чтобы сделать процесс подписания документов еще более удобным, пользователям сервиса доступны такие опции как многостороннее подписание, верификация клиентов через Сбер ID, брендирование страницы подписания, конструктор документов и прием оплаты. Также у сервиса Подпислон простой интерфейс для ваших клиентов: чтобы подписывать документы и оплачивать услуги им не нужно регистрироваться или скачивать приложения.
Читайте также:
Как составить согласие на обработку персональных данных и какой подписью его подписать
Как организовать подписание документов онлайн, если у вашего бизнеса много клиентов
Реклама: ООО «Подпислон», ИНН 7801708775, erid: 2W5zFHBjaKS
Начать дискуссию