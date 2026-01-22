Предприниматели на спецрежимах могут использовать льготу по налогу на имущество за 2025 год

На льготу можно подать заявление, или ее предоставят по сведениям, которые есть у налоговой.

ИП на УСН или на АУСН освобождаются от налога на имущество в отношении объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, помещений), используемых для предпринимательской деятельности. Такая же льгота установлена для объектов недвижимости, используемых для видов деятельности на ПСН.

«Указанные льготы не распространяются на объекты недвижимости торгово-офисного назначения, включенные в ежегодно формируемые в субъектах РФ перечни в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК с учетом особенностей п. 10 ст. 378.2 НК», — напомнили налоговики.

Также не платят налог на имущество предприниматели на ЕСХН. Льгота распространяется на объекты, используемые при производстве сельхозпродукции, ее переработке, реализации и при оказании услуг сельхозтоваропроизводителями.

Льготы применяют на основании заявления в налоговую. Но если право на льготу есть, а заявление не подали, но и не отказались от льготы – освобождение дадут на основании сведений, полученных налоговиками от уполномоченных ведомств.

Беззаявительный порядок используется, если у налоговой есть сведения, подтверждающие право налогоплательщика на льготу за определенный период. Например, действующий договор аренды помещения, патент с указанием адреса здания в качестве места деятельности и т. п.

Если таких сведений нет – налоговики рекомендуют в 1 квартале 2026 года направить в инспекцию по месту нахождения недвижимости заявление о льготе и документы, подтверждающие основания для ее применения.