С 2026 года изменился порядок налогообложения процентного дохода со вкладов

К процентам по депозитам с 2025 года нельзя применять налоговые вычеты по НДФЛ.

В 2023 и 2024 годах для доходов в виде процентов по вкладам в банках, полученных физическими лицами и ИП на ОСНО, применялась ставка 13% и 15% (если превысили порог в 5 млн рублей).

К таким доходам можно было применить стандартные, социальные, имущественные и профессиональные налоговые вычеты. Однако с 2025 года порядок налогообложения изменился.

Теперь к доходам в виде процентов не применяются налоговые вычеты по НДФЛ, так как эти доходы исключены из основной налоговой базы.

Кроме того, ставка для нерезидентов РФ всегда будет 15%, а для резидентов — 13%, если доходы до 2,4 млн рублей, и 15% при превышении этого лимита.

«По доходам в виде процентов по вкладам, полученным в 2026 году, все индивидуальные предприниматели будут уплачивать НДФЛ как физические лица по налоговым уведомлениям по сроку 1 декабря», — сказано на сайте ФНС.

Процентный доход теперь исключен из налоговой базы предпринимателей на специальных налоговых режимах (УСН, АУСН, ЕСХН).

Таким образом, в 2026 году вычеты можно заявить только в отношении доходов в виде процентов по вкладам за 2023-2024 годы. Тогда эти доходы входили в общую налоговую базу для исчисления НДФЛ. Это важно для тех, кто не платит НДФЛ с зарплаты: например, самозанятые, ИП или пенсионеры.

Чтобы воспользоваться данной возможностью за 2023 и 2024 годы, нужно представить декларации 3-НДФЛ не позднее 31 декабря 2026 и 2027 годов соответственно, пишет другое УФНС.

Важно, чтобы доходы по вкладам и расходы, по которым планируется применить вычет, ограничивались одним календарным годом.

Например, неработающий пенсионер вправе вернуть НДФЛ, уплаченный с процентов по вкладу в 2023 году, если понес расходы, допустим, на лечение или на спортивные услуги в этом же 2023 году. Если же услуги оказаны ему в 2024 году, права на вычет не возникает, несмотря на годом ранее уплаченный им НДФЛ с процентов по банковскому вкладу.